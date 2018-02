Passagem do tufão Wipha deixa ao menos 17 mortos no Japão

TÓQUIO - Um tufão matou 17 pessoas no Japão nesta quarta-feira, 16. A maioria das vítimas vivia em uma ilha da costa do país. A capital, Tóquio, e a usina nuclear de Fukushima, parcialmente destruída por um tsunami em 2011, não tiveram grandes danos.

Mais de 50 pessoas estavam desaparecidas após a passagem do tufão Wipha pela costa leste do Japão. Cerca de 20 mil japoneses foram orientados a deixar suas casas em consequência do perigo de inundações, e centenas de voos foram cancelados.

As mortes ocorreram na ilha de Izu Oshima, cerca de 120 quilômetros ao sul de Tóquio, após o transbordamento de rios. A tempestade desencadeou deslizamentos de terra num trecho de 2 quilômetros de serra. A tempestade provocou ventos com força de furacão e chuvas fortes sobre a área metropolitana de Tóquio, onde moram 30 milhões de pessoas, no auge da hora do rush matinal.

Uma mulher foi levada por um rio no oeste da capital e mais de 50 pessoas estavam desaparecidas, segundo o governo, incluindo dois estudantes levados pelas ondas em uma praia. Cerca de 20 pessoas ficaram feridas por desabamentos ou atingidas por detritos.

A Tokyo Electric Power Corp, operadora da usina nuclear de Fukushima, cancelou todos os trabalhos offshore e prendeu o maquinário enquanto a tempestade se aproximava.

A operadora, que tem encontrado problemas para conter vazamentos radioativos desde que um terremoto seguido de tsunami causou danos graves em 2011, não sofreu nenhuma problema com a passagem do Wipha, segundo um porta-voz. /REUTERS