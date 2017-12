Passaporte é obrigatório para americanos chegando aos EUA Os Estados Unidos darão um passo à frente na sua estratégia de barrar a imigração ilegal ao país a partir da próxima temporada de férias dos americanos. Praticamente todos os viajantes que entrarem nos Estados Unidos deverão apresentar seu passaporte para as autoridades dos país. A medida passa a valer a partir de 23 de janeiro de 2007 e vai afetar, inclusive, cidadãos americanos que estiverem voltando do exterior, pessoas do Canadá e de outros países do Ocidente. A medida foi anunciada nesta terça-feira, pelo Secretário de Segurança Interna, Michael Chertoff, durante uma entrevista à agência Associated Press. De acordo com informações do próprio secretário, o Departamento de Segurança Interna planeja anunciar esta mudança oficialmente nesta quarta-feira. Atualmente, cidadãos americanos retornando de outros países no hemisfério não precisam apresentar passaportes, mas devem mostrar outra prova de cidadania, assim como a carteira de motorista ou certidão de nascimento. Visitantes da maioria dos países do hemisfério devem mostrar passaportes. No entanto, cidadãos do Canadá, Bermuda - e aqueles do México que entram nos EUA com freqüência e têm cartões especiais para atravessar a fronteira - têm a permissão de usar outras formas de identificação, inclusive carteira de motorista. "Agora há oito mil entidades estatais e locais nos EUA emitindo carteiras de motorista e certidões de nascimento", disse Chertoff. Ter que distinguir o falso do real em tantos documentos diferentes "põe um fardo enorme sobre nossos inspetores alfandegários ". Em alguns casos, outros documentos ainda poderão ser usados para entrar nos EUA por viajantes assíduos entre os EUA e o Canadá, membros do Exército americano em negócios oficiais e alguns membros da marinha mercante.