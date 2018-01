Passaporte do Bataclan era de soldado pró-Assad morto há meses

PARIS - O passaporte sírio encontrado perto do corpo de um dos suicidas que atacaram a casa de shows Bataclan no atentado de sexta-feira, em Paris, era de um soldado sírio pró-Assad morto há meses, disse uma fonte da polícia antiterrorista francesa à agência France Presse, nesta quarta-feira, 18. As investigações indicam que o documento foi falsificado ou roubado.

Com o passaporte adulterado, o terrorista, cuja identidade ainda é desconhecida, entrou na União Europeia pela Grécia, vindo da Síria e se dirigiu à França, onde executou o ataque. O dono do passaporte original foi identificado pela polícia francesa como Ahmad al-Mohamed, um soldado sírio leal ao regime de Bashar Assad nascido em 1990 e morto meses atrás. O documento foi falsificado ou roubado e deu entrada na ilha de Leros em 3 de outubro e na Sérvia e na Croácia semanas depois.

Segundo o ministro do Interior alemão, Thomas de Maiziere, é provável que o EI, que controla um centro de emissão de passaportes em Raqqa, tenha usado o documento como pista falsa de propósita para colocar a opinião pública europeia contra os refugiados. / AFP