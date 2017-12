Passarela cai sobre trem na Índia e deixa 35 mortos Pelo menos 35 pessoas morreram e 15 ficaram feridas com a queda, neste sábado, de uma passarela sobre um trem, informou a televisão indiana NDTV. Até às 9 horas desta manhã, sete corpos haviam sido socorridos e seis ainda estavam soterrados. Outras 14 pessoas foram resgatas e levadas para um hospital da região oriental de Bihar. Segundo a agência indiana PTI, o incidente aconteceu por volta das 8 horas (0h30 de Brasília), quando uma antiga passarela para pedestres situada em Bihar caiu sobre um trem em movimento que circulava pela estação de Baghalpur. A passarela, construída há 150 anos, estava em processo de demolição e um de seus pilares cedeu devido à vibração no terreno causada pela passagem do trem, que fazia o trajeto entre as localidades de Howrah e Jawalpur, segundo uma fonte citada pela agência. Alguns feridos foram atendidos no próprio local. Os que se encontravam em estado grave foram levados para o hospital de Baghalpur. Segundo uma fonte oficial citada pela PTI, o ministro de Ferrovias, Lalu Prasad, ordenou a abertura de uma investigação para determinar as causas da queda da passarela e suspendeu dois engenheiros encarregados de supervisionar a demolição da passagem. Por sua vez, o chefe do Governo da região de Bihar, Nitish Kumar, criticou "a falta de liderança" e de "cuidado" no setor de ferrovias, informou a NDTV.