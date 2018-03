Queda de passarela sobre rodovia em Miami deixa vários mortos

MIAMI - Uma passarela recém-instalada desabou na tarde desta quinta-feira, 15, sobre uma rodovia em Miami, na Flórida. De acordo com o Corpo de Bombeiros do condado de Miami-Dade, "várias" pessoas ficaram feridas, mas ainda não há um número oficial afetados pelo incidente. A polícia rodoviária da Flórida informou à agência Associated Press que há "vários mortos" no acidente.

"Estamos chocados e tristes com os trágicos eventos na passarela da FIU. Neste momento, ainda estamos envolvidos nos esforços de resgate e juntando informações", diz o texto publicado pela corporação.

#MDFRUpdate: There are multiple patients injured. We’re working on confirming numbers. Please continue to follow us on Twitter for updates. https://t.co/FVjUJndqYH — MDFR (@MiamiDadeFire) 15 de março de 2018

Imagens exibidas por emissoras mostram ao menos cinco veículos presos sob os escombros e uma quantidade ainda não determinada de pessoas atendidas pelas equipes de socorro.

A estrutura, inaugurada no sábado, conectava duas áreas da Universidade Internacional da Flórida (FIU, em inglês) e pesava 950 toneladas. De acordo com informações disponíveis no site da universidade, a passarela custou US$ 14,2 milhões e foi custeada pelo Departamento de Transportes dos EUA.

A parte principal da estrutura, com 53 metros, foi montada ao lado da rodovia e depois erguida sobre os pilares de sustentação. "(O método de construção acelerado da passarela" tinha como objetivo reduzir os riscos para os trabalhadores e pedestres e minimizar a interrupção do trânsito, informou a universidade.

"A FIU é sobre construir pontes e estudantes em segurança. Este projeto realiza nossa missão de forma muito bonita", disse o reitor da universidade, Mark B. Rosenberg, durante a cerimônia de inauguração.

O governador da Flórida, Rick Scott, escreveu em sua conta no Twitter que está em contato com as autoridades do condado de Miami-Dade sobre o ocorrido. "Estarei em constante comunicação com as autoridades ao longo do dia", disse o republicano.

Na tarde desta quinta, o site da MCM, a empreiteira responsável pela construção da passarela, estava fora do ar. Mas uma versão arquivada da página exibia o projeto com destaque.

"Esta é nosso primeiro (projeto) com a FIGG Bridge Engineers, empresa aclamada e premiada nacionalmente com sede em Tallahassee. A FIGG projetou pontes icônicas em todo o país, incluindo a famosa ponte Leonard P. Zakim, de Boston, e a Sunshine Skyway Bridge, na Flórida", dizia o site da empresa.

A MCM não retornou as mensagens deixada no seu escritório em Tallahassee, capital da Flórida.

O deputado Mario Diaz-Balart, que também participou da cerimônia de inauguração da passarela, afirmou à CBS que muitas perguntas terão que ser respondidas sobre o quase. "Neste momento, a coisa mais importantes é salvar quem, esperamos, esteja vivo (e preso nos escombros)", afirmou. / AP