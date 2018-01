Passarela desaba no Queen Mary 2 matando 12 pessoas Uma passarela cheia de pessoas desabou hoje no que virá a ser o maior transatlântico do mundo, matando pelo menos 12 pessoas e ferindo outras 32. Dez dos feridos estavam em condições críticas. As vítimas eram familiares dos trabalhadores que receberam permissão para visitar o navio, segundo autoridades locais. Dezenas de pessoas estavam numa passarela que levava a bordo do Queen Mary 2 quando ela desabou, segundo o Centro Operacional de Incêndio e Centro de Resgate. A nave estava numa parte seca do estaleiro. O Queen Mary 2 está atracado no estaleiro da costa atlântica, onde continua em construção. O transatlântico de 150.000 toneladas concluiu recentemente um segundo teste. O primeiro ocorreu em setembro. Os toques finais estão sendo dados no navio de US$ 800 milhões que apresentará entre outras atrações um planetário, 22 elevadores e a maior biblioteca flutuante do mundo.