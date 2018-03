Pastor americano provoca protesto na Caxemira Milhares de muçulmanos no Estado indiano de Jammu-Caxemira foram para as ruas nesta segunda-feira para protestar contra as observações feitas por um líder religioso conservador dos EUA, que chamou Maomé - o fundador do Islã - de terrorista. Uma multidão irada gritou motes antiamericanos, lançou pedras contra os carros que passavam e obrigaram as lojas a fechar, enquanto grupos islâmicos pediam uma greve geral de um dia, para protestar contra o que chamaram de "observações blasfematórias e depreciadoras" feitas pelo reverendo Jerry Falwell, conhecido pastor batista, em entrevista transmitida neste domingo pela emissora de televisão CBS.