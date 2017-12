Pastor condenado a 60 anos por abuso sexual Um pastor protestante foi sentenciado a 60 anos de prisão após admitir ter abusado sexualmente de mais de 20 menores da região, cuja população é predominantemente hispânica. O pastor Fernando García foi condenado na segunda-feira após reconhecer ter abusado de 23 menores, de entre 5 e 13 anos de idade, e registrado os atos sexuais em vídeo. Ele se declarou culpado de 32 acusações por ter cometido atos lascivos e de outras 15 por conduta sexual criminosa. García disse ser um exemplo do que ocorre por falta de assessoria terapêutica. Ele contou que, quando menino, havia sofrido abusos sexuais por parte de um sacerdote católico. "Vossos filhos necessitam de terapia especial", disse García durante o processo. "O que estão vendo aqui é o que ocorre com alguém que nunca aceitou a oportunidade de receber conselhos". O pastor chegou a Greenwood em 1998, trazendo excelentes recomendações para trabalhar com a Assaciação Batista Abbeville. Foi, então, contratado para atender a uma crescente população hispânica na cidade de 20 mil habitantes onde se concentra um grande número de manufaturas têxteis.