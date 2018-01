Pastor demolirá igreja do Texas atacada por atirador

AUSTIN - O pastor da igreja rural do Texas que foi atacada por um atirador que matou 26 pessoas demolirá o edifício e construirá um memorial em seu lugar, disse uma autoridade da Convenção Batista do Sul nesta quinta-feira, 9. Segundo a imprensa local, o pastor Frank Pomeroy , que perdeu sua filha Anabelle, de 14 anos, afirmou que está "muito doloroso" continuar utilizando o local de culto.

Devin Kelley, o atirador de 26 anos, entrou na Primeira Igreja Batista em Sutherland Springs no domingo e abriu fogo contra os fiéis com um fuzil semi-automático, no ataque a tiros em massa mais fatal da história moderna do Texas. Autoridades disseram que o atentado foi provocado por uma disputa doméstica.

Pomeroy se encontrou com líderes da Convenção Batista do Sul, que vieram ajudar a consolar as vítimas, e “expressou seu desejo de demolir o edifício”, disse o porta-voz da Convenção, Roger Oldham, em entrevista à agência France-Presse.

A igreja, localizada a 65 quilômetros de San Antonio, foi esburacada pelas balas. O edifício pode receber cerca de 75 pessoas. Pomeroy afirmou que usá-lo novamente poderia ser emocionalmente doloroso, reiterou Oldham.

Após fazer um comunicado sobre o ataque na segunda-feira, Pomeroy recusou os pedidos de falar com a imprensa. Ele e sua mulher, Sherri, estavam fora da cidade durante o ataque, que matou a filha do casal. O pastor está considerando plantar um jardim memorial no local, disse Oldham.

Uma celebração ocorrerá no domingo em Sutherland Springs atrás do centro comunitário, não muito distante da igreja, de acordo com um post de Sherri Pomeroy publicado no Facebook nesta quinta-feira. / Reuters