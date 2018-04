Pastor dos EUA queimou livros Em abril, a decisão do pastor americano Terry Jones de queimar exemplares do Alcorão desatou uma violenta onda de protestos no Afeganistão e em várias partes do mundo islâmico. Jones incinerou os livros em sua igreja na Flórida e, dias depois, sete funcionários da ONU foram mortos por uma multidão em fúria contra o Ocidente que invadiu uma das bases da organização no norte do Afeganistão. Entre as vítimas estavam guardas nepaleses e funcionários romenos, suecos e noruegueses. Em 2006, quando um jornal dinamarquês publicou caricaturas do Profeta Maomé, o Afeganistão também foi palco de violentos protestos.