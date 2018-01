Pastrana autoriza extradição de Ochoa para os EUA O presidente colombiano, Andrés Pastrana, autorizou a extradição para os EUA do ex-líder do cartel de drogas de Medellín Fabio Ochoa Vázques, informaram hoje fontes oficiais de Bogotá. A Corte Suprema de Justiça da Colômbia tinha dado o sinal verde para que Ochoa fosse extraditado na semana passada. A decisão de Pastrana de facilitar o envio do traficante para os EUA coincide com o anúncio de que o secretário de Estado americano, Colin Powell, visitará a Colômbia nos dias 11 e 12, e às vésperas da chegada a Bogotá de uma delegação americana, liderada pelo subsecretário de Estado Marc Grossman, que desembarca depois de amanhã em Bogotá. Os advogados de Ochoa atribuem a decisão do governo de extraditá-lo às pressões de Washington - principal financiador do projeto de Pastrana de erradicar cultivos de coca e papoula do país, denominado Plano Colômbia. Nos últimos dias, a administração de George W. Bush deixou transparecer seu descontentamento com a condução, por parte do governo de Pastrana, do processo de paz com as guerrilhas esquerdistas e com as dificuldades jurídicas enfrentadas pelas operações de pulverização de herbicida das plantações ilegais. Ochoa, que cumpriu pena por tráfico de droga entre 1990 e 1996, foi preso novamente em 1999, numa grande ação conjunta internacional de agentes da DEA (a agência antidrogas americanas) e da polícia colombiana, que ficou conhecida como "Operação Milênio" e resultou na prisão de outros 30 narcotraficantes. Com Ochoa, Pastrana autorizou a extradição de mais dois supostos traficantes acusados de ter vínculos com o cartel de Medellín, Jairo Mesa e Jairo Sánchez Cristancho. Os três devem apresentar-se a um tribunal da Flórida para responder à acusação de contrabandear várias toneladas de cocaína para o território americano por intermédio de um cartel mexicano. Em seu site na Internet (www.fabioochoa.com), Ochoa diz-se vítima de uma perseguição por parte dos EUA e alega inocência. A extradição de cidadãos colombianos foi restabelecida na Colômbia com uma emenda constitucional promovida por Pastrana em 1997. Ela tinha sido proibida no começo dos anos 90, após uma campanha de assassinatos, seqüestros e explosões lançada por um grupo de traficantes autodenominado "Os Extraditáveis". Analistas colombianos temem agora que a extradição de Ochoa provoque uma nova onda de narcoterrorismo no país, que já vive a expectativa de intensificação da violência política com a ofensiva do Exército contra a guerrilha Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc) e com a suspensão das negociações de paz com o Exército de Libertação Nacional (ELN).