Pastrana cancela reunião de emergência O presidente da Colômbia André Pastrana cancelou uma reunião de emergência que estava marcada para este domingo, na zona de desmilitarização, no sul do país, local das conversas com os membros da Farc, Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia. "O encontro com os membros da Frente Comum pela Paz e Contra a Violência foi cancelada definitivamente. É possível que uma nova reunião seja marcada para o Palácio de Nariño (sede do poder executivo)", disse o porta-voz do governo colombiano. O motivo para o cancelamento não foi divulgado.