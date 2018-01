Pastrana nega colaboração com paramilitares O presidente da Colômbia, Andrés Pastrana, negou nesta terça-feira que o Exército do país esteja colaborando com grupos paramilitares de direita. "A política do governo nessa frente é a de que não haverá laços com os paramilitares. Qualquer informação que aparecer nesse sentido será bem-vinda", afirmou o presidente. No domingo, o enviado especial da Organização das Nações Unidas (ONU) para direitos humanos, Aders Kompass, havia dito que a população da região Norte da Colômbia está "angustiada" e "confusa" com a presença de um grupo paramilitar ilegal em uma aldeia que se supunha estar sob controle das tropas do governo. Kompass fez essa declaração depois de visitar Bojaia, a aldeia onde guerrilheiros de esquerda haviam disparado um morteiro contra uma igreja, em 2 de maio, matando 119 pessoas. Na semana passada, o Exército havia anunciado que assumiu o controle da área.