Pastrana pede aos EUA ajuda para combater rebeldes O presidente da Colômbia, Andrés Pastrana, reuniu-se hoje com congressistas americanos e com o secretário de Defesa, Ronald Rumsfeld, para defender a ampliação da ajuda anti-drogas ao combate aos grupos rebeldes na Colômbia. O Congresso quer saber por que a ajuda americana à Colômbia não surtiu resultado na campanha antidrogas. Pastrana encontra-se amanhã com o presidente George Bush.