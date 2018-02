Pastrana pede parcialidade diante do conflito colombiano A imprensa não pode ser imparcial no meio da guerra interna que a Colômbia trava contra os grupos armados à margem da lei, afirmou nesta segunda-feira o presidente colombiano, Andrés Pastrana. "Digo isto não apenas como presidente, mas também como jornalista. A imparcialidade do comunicador pode ser perfeitamente aplicada em tempos de paz, quando se discutem as posições entre duas tendências políticas ou entre o governo, uma agremiação ou uma associação de qualquer outra índole", declarou o presidente em um seminário sobre segurança. "Mas quando a própria nação está sob o ataque de várias frentes de violência, não é possível que os meios de comunicação pretendam se comportar com uma suposta imparcialidade entre os dois lados, pois não são dois lados equiparáveis", acrescentou. Pastrana, que antes de exercer a presidência foi apresentador de TV, garantiu que "de acordo com a própria descrição que se faz do código do jornalista, para defender os valores da democracia não pode existir a neutralidade". O presidente explicou que "de um lado, trata-se de terrorismo, e de outro, da nação colombiana. Trata-se de uma guerra declarada por alguns intolerantes contra a sociedade civil e nesta guerra é importante que os meios de comunicação tomem partido, o da liberdade, da democracia, da legalidade, da vida, em resumo, como eu dizia antes, o da Colômbia".