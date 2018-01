Pastrana reúne-se com líder das Farc O presidente colombiano, Andrés Pastrana, reuniu-se nesta quinta-feira com o líder máximo da guerrilha Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (FARC), Manuel Marulanda, também conhecido como "Tirofijo" (tiro certo, em português) -, na vasta área desmilitarizada controlada pelos rebeldes no sul do país. O encontro tem por objetivo desbloquear as complicadas negociações de paz iniciadas há dois anos entre o governo e as FARC, paralisadas desde o fim do ano passado. Às 9h43 locais, Pastrana foi recebido pelo chefe máximo das FARC em meio a uma multidão de jornalistas e uma chuva torrencial. Os dois homens trocaram algumas palavras e um abraço cordial. Como velhos amigos, apesar de se reunirem apenas pela terceira vez, e em meio a um fortíssimo dispositivo de segurança, os dois dirigiram-se a pé do descampado onde pousou o helicóptero que trouxe o presidente até o edifício que abrigaria as conversações. A conversa começou pela manhã e estendia-se, até o começo da noite desta quinta-feira, por mais de sete horas. De acordo com fontes próximas às duas partes, não havia um limite de duração para a reunião e ela poderia continuar noite adentro.