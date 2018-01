Pastrana reúne-se hoje com líder da Farc O presidente da Colômbia, Andrés Pastrana, reúne-se hoje com o líder das Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc), Manuel Marulanda, em Los Pozos, no município de San Vicente del Caguán, na zona neutra do sul do país. O objetivo do encontro é reativar o processo de paz com a guerrilha, paralisado desde novembro, e encerrar os conflitos no país. Pastrana chegará ao aeroporto de San Vicente del Caguán por volta das 8h30 (hora local) e se reunirá com o alto comissariado para a paz, Camilo Gómez, antes de ir de helicóptero até Los Pozos. O presidente será recebido pelo chefe das Farc, com quem percorrerá a vila "Nova Colômbia´, sede dos diálogos de paz.