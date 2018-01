"Patacones" estréiam sem problemas em Buenos Aires Com o rosto do histórico político da província de Buenos Aires, Dardo Richa, de um lado, e a imagem da Catedral da cidade de La Plata do outro - a modo de bênção - as cédulas dos "patacones" começaram a circular na cidades da província. Os patacones são os bônus criados pelo governo provincial para pagar parte dos salários de seus funcionários públicos, e os fornecedores do Estado. Somente receberão patacones os funcionários com salários superiores a US$ 740. Os patacones foram criados pela situação de falência da província de Buenos Aires, a mais endividada do país. Para evitar o colapso, o governador Carlos Ruckauf decidiu pagar quase 200 mil funcionários públicos com estes bônus. No total, foram emitidos patacones com o valor equivalente a US$ 90 milhões. O secretário da Economia da província, Luis Sarghini, afirmou que os patacones são um mal necessário, já que, sem eles, o impacto do ajuste fiscal seria muito maior. "Aquele que não queira receber patacones pode recorrer na Justiça, mas eu aviso que não vou ter dinheiro para pagá-lo", disse cruamente o governador Ruckauf. "O pagamento em patacones é uma necessidade, não é uma frescura." E concluiu: "Por muitos meses não existirão pesos em circulação. A Argentina entrou em suspensão interna de pagamentos." Depois de driblar impedimentos na Justiça, e de receber uma saraivada de críticas desde o anúncio de sua criação, semanas atrás, no entanto, os patacones não sofreram rejeição em seu primeiro dia de circulação. Os integrantes da polícia provincial foram os primeiros a recebê-los. Os patacones poderão ser utilizados para o pagamento do Imposto de Valor Agregado (IVA), o Imposto sobre Lucros, tributos imobiliários e impostos automotivos, entre outros. Estes bônus também serão aceitos para o pagamento em alguns setores do comércio, e transportes de trens. Além disso, as empresas de serviços públicos aceitaram o pagamento de uma parte de suas contas em patacones. Quem acreditar que um dia o governo pagará os patacones em pesos pode abrir depósitos a prazos fixos, que terão um rendimento de 7% anual. Buenos Aires é a maior província da Argentina: ela é responsável por um terço do PIB e possui um terço da população do país. Marajás e gnocchis A Procuradoria Geral da República realizará nos próximos dias um censo para verificar a existência de "ñoquis" (gnocchis), denominação dada na Argentina aos funcionários públicos "marajás". Os argentinos têm o costume de comer gnocchis nos dias 29 de cada mês, data em que os funcionários públicos marajás aparecem para receber seus salários. O controle dos "ñoquis" é parte da política de déficit fiscal zero do governo De la Rúa. Estes funcionários seriam despedidos, e também os chefes que os contrataram. A Fundação Novum Millenium afirmou que em média, os salários dos funcionários públicos na Argentina são 10% mais elevados que seus equivalentes no setor privado. Segundo a Fundação, no resto dos países latino-americanos a média costuma ser 10% inferior, enquanto que na Europa Oriental passa a ser 30% menos.