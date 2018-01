Patriarca ortodoxo russo se reúne com Raúl Castro antes do encontro com o papa

HAVANA - O presidente de Cuba, Raúl Castro, recebeu o patriarca ortodoxo russo, Kirill, no Palácio da Revolução, em Havana, nesta sexta-feira, 12, algumas horas antes do histórico encontro do patriarca com o papa Francisco, o primeiro entre os máximos líderes das igrejas católica e ortodoxa em quase mil anos de cisão.

Antes da reunião com Raúl, que faz parte da agenda da visita oficial que Kirill à ilha, o patriarca participou de uma homenagem ao herói independentista cubano José Martí no monumento na emblemática Praça da Revolução. O líder ortodoxo caminhou pelas salas do memorial e deixou uma mensagem no livro de visitantes.

A inédita reunião de Kirill com Francisco deve durar duas horas e vai acontecer durante a escala do pontífice em sua primeira viagem ao México como papa.

Em sua quarta passagem por Cuba, a primeira como líder máximo da Igreja Ortodoxa, Kirill visitará uma escola para crianças com necessidades especiais e irá a um concerto de música russa no Teatro Martí. Embora não esteja no itinerário oficial do líder religioso, está previsto que ele se reúna também com o ex-presidente cubano Fidel Castro, de 89 anos, afastado do poder desde 2006.

Kirill ficará na ilha caribenha até o próximo domingo, quando oficiará uma liturgia na Catedral de Nossa Senhora de Kazan, único templo ortodoxo russo da ilha, que reúne 15 mil fiéis.

Nesta viagem, o patriarca russo ainda visitará o Brasil e o Paraguai. /EFE