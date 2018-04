Patriota apoia palestinos como observadores na ONU

"Somos conscientes que podem ser abertas novas oportunidades para a Palestina se relacionar com a comunidade internacional, que (os palestinos) podem melhorar seu poder negociador nessa situação tão complexa (a conversa de paz com Israel)", disse Patriota após se reunir com o chanceler palestino, Riad Maliki, afirmando que a representação palestina "é a parte mais fraca".

Patriota afirmou que a nova iniciativa dos palestinos nas Nações Unidas "carrega certo grau de incerteza", lembrando que a presidente Dilma Rousseff foi favorável à anterior e fracassada tentativa palestina de obter reconhecimento na ONU como membro pleno da entidade, ocorrida em setembro de 2011. Segundo fontes oficiais palestinas, o presidente da AP, Mahmoud Abbas, deve apresentar o novo pedido de reconhecimento em 29 de novembro, Dia Internacional em Solidariedade aos Palestinos.

Patriota encontrou-se ainda com o premiê palestino, Salam Fayyad, o negociador-chefe da AP, Saeb Erekat, e o presidente Abbas, com quem visitou o mausoléu de Yasser Arafat. / EFE