Patriota diz que Brasil teria papel 'individual' na ONU

RIO - O ministro das Relações Exteriores, Antonio Patriota, disse nesta quinta-feira, 28, que, caso consiga o esperado assento permanente no Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas (ONU), o Brasil terá atuação "individual" e não regional, ou seja, não obrigatoriamente vinculada à América Latina.

Para o ministro, o continente pode pensar em uma organização conjunta por outros meios, nos moldes da União Africana, da Liga Árabe ou da União Europeia. Patriota acrescentou, porém, que, no Conselho, o Brasil poderá "fazer um trabalho que reflita também as preocupações regionais".

"A América Latina goza de grande homogeneidade. Temos possibilidade de nos organizar de maneira eficaz com coordenações regionais. Mas a participação no Conselho de Segurança é a título individual. São as Nações Unidas, não as Regiões Unidas necessariamente", afirmou o ministro, depois de participar da sessão de abertura do Fórum Econômico Mundial da América Latina, no Rio de Janeiro.

Patriota disse que prever quando o Brasil ocuparia uma vaga permanente no Conselho seria "exercício de futurologia", mas voltou a defender uma reforma do colegiado que, segundo ele, está "esmaecendo". "É preciso prevenir esse fracasso sistêmico", afirmou. "Avançamos em reformas da governança global em outras áreas, como a superação do G8 pelo G20 e a reorganização dos trabalhos na Organização Mundial do Comércio. Falta a reforma do Conselho de Segurança. É um sentimento predominante na comunidade internacional. É um assunto que não vai desaparecer", declarou Patriota.

Questionado por integrantes da mesa-redonda sobre o papel da América Latina no sistema global de governança, Patriota voltou a defender a decisão brasileira de se abster na votação na ONU que autorizou a intervenção militar de outros países na Líbia. Para ele, a prova de que a abstenção foi acertada é que os conflitos entre governo e rebeldes líbios continuam. "Se a resolução fosse restrita à zona de exclusão aérea, a expectativa era de consenso. Mas o Brasil e outros países consideraram que a janela aberta era ampla demais, seria um cheque em branco militar para proteger civis", justificou.