Patriota levará mensagem de solidariedade ao Japão O ministro das Relações Exteriores, Antonio Patriota, fará uma visita sábado ao Japão, onde pretende expressar a solidariedade do governo brasileiro às vítimas do terremoto e subsequente tsunami no dia 11 de março. Além do encontro com o ministro dos Negócios Estrangeiros, Takeaki Matsumoto, Patriota se reunirá com representantes da comunidade brasileira em Tóquio. Atualmente, vivem cerca de 254 mil brasileiros no território japonês, o que corresponde à terceira maior comunidade brasileira no exterior.