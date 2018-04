Patriota vai a Bruxelas discutir comércio e Irã

O chanceler brasileiro, Antonio Patriota, inicia hoje sua primeira viagem pela Europa desde que assumiu o cargo no governo de Dilma Rousseff, no dia 1.º. Na pauta, parceria estratégica, acordo de livre-comércio UE-Mercosul e uma mudança de posição do Brasil em relação aos direitos humanos e ao Irã.

Patriota chega a Bruxelas na véspera de sua viagem a Davos, onde participará do Fórum Econômico Mundial. Na capital belga, o chanceler terá reuniões com o presidente da Comissão Europeia, José Manuel Durão Barroso; o presidente do Conselho Europeu, Herman Van Rompuy; e a alta representante de Relações Exteriores, Catherine Ashton. / ANDREI NETTO