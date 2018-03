"Paz não precisa de Arafat", acredita Bush O presidente dos Estados Unidos, George W. Bush, disse nesta sexta-feira que os esforços norte-americanos para a paz no Oriente Médio podem dar certo sem o líder palestino Yasser Arafat porque "há outras pessoas na região que podem liderar". Ele disse também que o presidente do Iraque, Saddam Hussein, "precisar partir" e afirmou estar confiante na formação de uma coalizão que fará isto acontecer. Bush fez suas duras declarações antes do início de um fim de semana de conversações com o primeiro-ministro da Grã-Bretanha, Tony Blair, um partidário de suas políticas para o Oriente Médio. Segundo Bush, o líder palestino "não conseguiu cumprir suas promessas" de conter o terrorismo e, por isso, "não ganhou a confiança dos Estados Unidos". "Ele deixou seu povo para baixo e há outras pessoas na região que podem liderar", sugeriu Bush, citando nominalmente o príncipe herdeiro saudita Abdullah, o presidente do Egito, Hosni Mubarak, e o rei Abdullah II da Jordânia. "Portanto, Colin Powell viajará à região para reunir estes líderes e iniciar um processo que, esperamos, levará a uma paz duradoura", disse Bush numa entrevista concedida à rede de tevê britânica ITV antes da reunião com Blair.