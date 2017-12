Paz no Oriente Médio está cada vez mais distante Enviados americanos e líderes de diferentes países tentam encontrar uma saída para a crise entre palestinos e israelenses, enquanto se debate a organização de uma conferência internacional sobre o tema para o fim de julho e o líder da Autoridade Palestina, Yasser Arafat, tenta incorporar o grupo fundamentalista Hamas a seu governo. O ministro do Exterior israelense, Shimon Peres, manifestou hoje ao alto representante da União Européia (UE), Javier Solana, ser favorável à realização da conferência sobre o Oriente Médio no final de julho. Ao mesmo tempo, o chefe da CIA, George Tenet, que tentou lançar as bases de uma cooperação de segurança entre israelenses e palestinos, iniciará na segunda-feira uma nova missão que o levará a Jerusalém e Ramallah. Nos últimos dias, outros emissários tentaram abrir caminho para a retomada de negociações entre israelenses e palestinos. O chanceler alemão, Joschka Fischer, o conselheiro politico do presidente egípcio, Hosni Mubarak, Osama el-Baz, e o enviado americano William Burns são alguns dos que se reuniram com o presidente palestino Yasser Arafat e com o primeiro-ministro israelense Ariel Sharon. Por sua vez, a Chancelaria britânica condenou hoje em Londres as autoridades israelenses por "estabelecerem zonas de segurança isoladas" para controlar o movimento de pessoas e bens palestinos, e comparou a estratégia militar de Israel nos territórios ocupados com o apartheid na África do Sul. "Este tipo de de medida aniquilará a economia palestina", declarou um porta-voz da Chancelaria britânica, acrescentando que a Grã-Bretanha pedirá à UE que manifeste seus protestos contra as operações militares israelenses. Em Israel, fontes do governo admitiram que a operação Muralha de Defesa não surtiu os efeitos esperados, e o chefe do Shin Bet (segurança interna israelense), Avi Dichter, disse hoje na reunião semanal do governo que nas últimas semanas se evitaram 40 atentados - em sua maioria, organizados pelo Tanzim, milícia vinculada à al-Fatah do líder Arafat. O coordenador das operações militares nos territórios palestinos, general Amos Ghilad, advertiu hoje que os palestinos entraram na fase do "megaterrorismo", tentando agora lançar ataques apocalípticos contra Israel. "A situação é explosiva", afirmou o ministro da Defesa Benyamin Ben Eliezer. "É preciso exercer maior pressão sobre Arafat". Já do lado palestino, várias fontes asseguraram que o assédio militar israelense às principais cidades da Cisjordânia está agora mais fechado do que nunca. No último fim de semana, ceca de 3.000 paelstinos foram interrogados por agentes de segurança israelenses no campo de refugiados de Balata, perto de Nablus. Dezenas de militantes foram presos, entre eles quatro estudantes universitárias suspeitas de terem projetado ataques suicidas. Um edifício de Balata foi hoje dinamitado pelo exército israelense, que alegou existir ali uma fábrica de explosivos. Em meio a esta situação, continuam os contatos políticos para a organização de um novo governo palestino, tal como adiantou Arafat dias atrás. A Jihad Islâmica rejeitou a proposta do l[íder palestinos para integrar o novo governo, enquanto o grupo fundamentalista Hamas, segundo o jornal Al Quds, prometeu dar uma resposta a respeito nos próximos dias.