PC cubano aprova reformas e elege novos líderes

A expectativa é de que a eleição formalize Raúl Castro como primeiro-secretário do partido, no lugar de seu irmão, Fidel. Todas as atenções estão voltadas para a escolha do segundo-secretário, que deve ser um líder mais jovem.

Em todos os congressos passados foram ratificados Fidel Castro como primeiro-secretário e seu irmão mais novo, Raúl, como o número 2. Mas Fidel anunciou recentemente que não lidera mais o partido e tem efetivamente ficado de fora desde que adoeceu cinco anos atrás. Raúl deve assumir o cargo, deixando as atenções centralizadas na escolha do novo segundo-secretário. As informações são da Associated Press.