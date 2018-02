PC da China marca reunião para 9 a 12 de novembro

A expectativa é que a reunião defina as prioridades das lideranças chinesas para a próxima década. Observadores dentro e fora do país vão acompanhar as conversas e ficarão atentos a possíveis anúncios de medidas para reequilibrar a economia, incentivar a urbanização e liberalizar o sistema financeiro.

O encontro carrega também um significado histórico. Foi na reunião equivalente de 1978 que Deng Xiaoping declarou-se líder absoluto e colocou a China na trajetória das reformas e abertura.

Antes do evento, os principais líderes da China estão trabalhando nos bastidores para chegar a um consenso sobre a agenda da reunião. Um relatório a ser divulgado esta semana pelo influente Centro de Desenvolvimento de Pesquisa, que é favorável a reformas, sugere mudanças abrangentes no sistema financeiro, liberalização do mercado para terras e mais competição nos mercados.

Especialistas alertam, no entanto, que a implementação das medidas será difícil. Outros órgãos governamentais, que não tornaram públicas suas opiniões, tendem a ser mais cautelosos em relação a reformas. Fonte: Dow Jones Newswires.