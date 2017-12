PE pede criação de mecanismo de ajuda a palestinos O Parlamento Europeu (PE) pediu nesta quinta-feira à comunidade internacional que crie o novo mecanismo pelo qual serão canalizadas as ajudas orçamentárias aos palestinos, dada a deterioração da situação humanitária em Gaza e na Cisjordânia. O plenário do PE aprovou uma resolução, por 326 votos a favor, 247 contra e 43 abstenções, na qual estimula a Comissão Européia e os Estados-membros que atuem para "garantir urgentemente a entrega da ajuda básica aos palestinos". As ajudas devem ser canalizadas por duas vias: através das agências humanitárias e ONGs e, em paralelo, através da "aplicação do novo mecanismo internacional temporário, proposto pelo Quarteto (ONU, EUA, Rússia e UE), para garantir uma ajuda direta à Autoridade Palestina". A UE e os EUA não suspenderam o financiamento ao trabalho humanitária em Gaza e na Cisjordânia, mas congelaram a ajuda orçamentária direta à Autoridade Nacional Palestina (ANP) diante da negativa do grupo islâmico Hamas - à frente do Governo palestino - a renunciar à violência e a reconhecer a Israel. Uma vez que cerca de um milhão de um pessoas dependem dos salários da ANP, e para evitar uma deterioração maior da situação humanitária, o Quarteto decidiu, em 8 de maio, criar um mecanismo temporário que permita retomar o direcionamentos de fundos, sem que estes passem pelo Hamas. Na opinião do Parlamento Europeu, este mecanismo, atualmente objeto de negociação entre os representantes do Quarteto, deveria ser canalizado pelo Banco Mundial e incluir uma "participação direta" do presidente da ANP, Mahmoud Abbas. Além disso, deveria ser objeto de medidas rigorosas de transparência e controle financeiro para prevenir fraudes ou malversações. Por outro lado, a resolução pede a Israel "que retome imediatamente a transferência direta das receitas fiscais e alfandegárias palestinas retidas e bloqueadas desde janeiro de 2006". Além disso, o PE acredita que chegou o momento de lançar uma iniciativa diplomática e política internacional direcionada a retomar "a negociação de um acordo de paz firme e definitivo tendo como base o estabelecido no Mapa de Caminho".