Pearl Jam e Bruce Springsteen fazem shows contra Bush Em uma campanha política sem precedentes, mais de 20 artistas - entre eles Bruce Springsteen, Pearl Jam e Dixie Chicks - realizarão shows em diversos pontos dos EUA com o objetivo de arrecadar fundos para derrotar a candidatura de George W. Bush nas eleições presidenciais de novembro. Os espetáculos começaram em 1º de outubro na Pensilvânia. Haverá até seis shows por dia em cidades de Estados ainda indecisos politicamente e que, segundo estimativas, podem influenciar o resultado da disputa pela presidência dos Estados Unidos. A turnê também fará escala na Carolina do Norte, em Ohio, em Michigan, em Iowa, em Minnesota, no Missouri, em Wisconsin e na Flórida, o Estado que decidiu a eleição de 2000. "Nossa intenção é apresentar uma série de ideais progressistas e mudar os ocupantes da Casa Branca", disse Springsteen, fazendo suas declarações políticas mais contundentes em 30 anos de carreira durante entrevista à Associated Press. Artistas de diferentes gerações e diversos gêneros musicais participarão da turnê "Vote em favor da mudança". Os shows ocorrerão entre 1º e 8 de outubro. Serão 34 espetáculos em 28 cidades americanas. O dinheiro arrecadado será doado à organização America Come Together (ACT), que em sua página na internet promete fazer "descarrilar a agenda republicana de extrema direita, derrotando George W. Bush". Além de Springsteen, Pearl Jam e Dixie Chicks, haverá shows de Jurassic 5, John Mellencamp, Bonnie Raitt, Jackson Browne, Babyface, Bright Eyes e Dave Matthews.