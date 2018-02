Peça encontrada em NY pode ser de avião de 11/9

Browne disse que o destroço foi encontrado na quarta-feira por inspetores enquanto eles vasculhavam a área da pequena sede islâmica em Nova York, a pedido do proprietário. O porta-voz disse que os inspetores ligaram para a polícia, que fotografou o local e o isolou por medidas de segurança.

De acordo com a polícia, uma avaliação segura e completa do material determinará se deve ser feita uma perfuração do solo nos entornos do prédio para a busca de restos humanos. As informações são da Associated Press.