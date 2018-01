Peça encontrada não é porta do avião desaparecido da Malaysia Airlines

O metal encontrado na ilha Réunion neste fim de semana não é um pedaço de aeronave que pode pertencer ao Boeing 777, do voo 370 da Malaysia Airlines. Segundo o diretor-geral de Aviação Civil da Malásia, Azharuddin Abdul Rahman, o destroço é uma escada de uso doméstico e não a porta de um avião, como havia sido noticiado anteriormente.

Rahman lembra que lidera as investigações na França do pedaço de asa de avião encontrado nesta semana e afirma que checou com a Autoridade de Aviação Civil sobre o pedaço encontrado deste domingo. Segundo ele, era apenas uma escada de uso doméstico.

As autoridades da Malásia reiteraram, contudo, que continuam a realizar buscas na região da ilha Réunion. Nesta semana, o pedaço de uma asa de avião foi encontrado e ontem enviado a um laboratório perto de Toulouse, no sul da França, para passar por perícia.

O Boeing 777 da Malaysia Airlines desapareceu no dia 8 de março de 2014, com 239 passageiros a bordo, quando seguia de Kuala Lumpur para Pequim. As informações são da Associated Press.