Peça teatral inspirada em Breivik causa revolta A encenação de uma peça de teatro inspirada no manifesto do terrorista Anders Behring Breivik provocou revolta na capital da Dinamarca, Oslo. O criminoso, que matou 77 pessoas em dois ataques no ano passado, escreveu o manifesto que serviu como guia para o roteiro da obra Manifesto 2083, encenada em um pequeno teatro da cidade.