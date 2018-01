Peças defeituosas e reação da tripulação estão entre causas de acidente da AirAsia, diz Indonésia

O Airbus A320 caiu no mar de Java em 28 de dezembro, a menos de metade do caminho em um voo de duas horas iniciado na segunda maior cidade indonésia, Surabaya, com destino a Cingapura.

No seu primeiro relatório público sobre o desastre, os investigadores indonésios não apontaram um único motivo para que o voo QZ8501 desaparecesse do radar, mas estabeleceram várias causas, com destaque para defeito em equipamentos, problemas de manutenção e falhas da tripulação.

A investigação concluiu que o clima tempestuoso não está relacionado com as causas da tragédia.

O acidente foi parte de uma série de desastres aéreos na Indonésia, maior economia do Sudeste Asiático, onde o rápido crescimento das viagens aéreas provoca superlotação de aeroportos e preocupações com a segurança dos voos.

Os investigadores disseram que a movimentação do sistema de controle do leme havia rachado a solda que já apresentara repetidos problemas, incluindo quatro vezes durante o voo e 23 vezes no ano anterior.

Segundo relato de autoridades aos repórteres, o gravador de dados de caixa preta indica que a tripulação tentou desligar a energia do computador que controla o sistema de leme, redefinindo um disjuntor, algo não que não costuma ser feito durante o voo. Mas alertaram que não havia prova disso.

A interrupção de energia para o computador fez com que o piloto automático fosse desengatado e removeu as proteções automáticas, devolvendo o controle manual para a tripulação."Na sequência, a ação tripulação do voo resultou na incapacidade de controlar a aeronave", disse a comissão nacional de segurança do transporte, em um comunicado.

De acordo com a equipe de investigação, o sistema de manutenção da companhia aérea não era "ótimo" e, depois do acidente, a companhia aérea implementou 51 medidas para melhorar as condições de segurança.