Pedágio urbano populariza bicicleta em Londres A idéia era diminuir o número de automóveis e os congestionamentos de Londres, mas o pedágio urbano acabou tendo um efeito colateral a mais: incentivou o uso da bicicleta. A autoridade de trânsito londrina ainda não consolidou estatísticas oficiais, mas Stephano Casalotti, da Campanha pelo Ciclismo em Londres ? ONG que promove o uso da bicicleta como meio de transporte ? estima que o número de "bikes" nas ruas tenha subido 16% desde o início da cobrança de cinco libras diárias para os motoristas que passam pelo Centro. Quenton Given, gerente de políticas ambientais da administração regional de Camden, que abrange bairros próximos ao norte e ao centro de Londres, acredita que o aumento de ciclistas nas ruas desde o dia 17 de fevereiro, quando o pedágio urbano começou a ser cobrado, tenha sido de cerca de 20%. "A taxa incentivou muita gente a pedalar por duas razões: primeiro porque a pessoa economiza cinco libras por dia usando uma bicicleta e, segundo, porque o Centro está mais civilizado, agradável, com menos tráfego nas ruas", diz Given. Aproveitando o impulso dado pelo pedágio urbano, a Semana Nacional da Bicicleta, na Grã-Bretanha ? de 15 a 22 de junho ? está organizando, entre diversos eventos sobre duas rodas, cursos gratuitos para aumentar a auto-confiança de ciclistas e futuros ciclistas. Durante a semana, empresas oferecem cafés da manhã gratuitos para quem for trabalhar de bicicleta, lojas de bicicleta dão consertos de graça e vários eventos acontecem em toda a Grã-Bretanha. As informações são do site da BBC em português. Para ler o noticiário da BBC, que é parceira do estadao.com.br, clique aqui.