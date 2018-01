Pedida pena de morte para líder de atentado em Tóquio Promotores exigiram que o líder da seita apocalíptica Verdade Suprema, Shoko Asahara, seja condenado à morte como mentor intelectual do atentado com gás nervoso que matou 12 pessoas no metrô de Tóquio em 1995, e por incentivar diversos crimes que chocaram o Japão. Ao apresentar os argumentos finais num processo que já dura sete anos, a promotoria exigiu que a Corte Distrital de Tóquio puna Asahara, que se autoproclama um messias, com a sentença mais rígida possível. "A gravidade dos crimes (de Asahara) não tem precedentes neste país", declarou a promotoria em sua argumentação final, um documento de centenas de páginas. "Não há espaço para a complacência." Asahara, de 48 anos, não manifestou nenhuma emoção durante a sessão de hoje. Ele parecia sonolento enquanto a promotoria pedia seu enforcamento. O guru da seita Verdade Suprema, que já alegou ter mais de 10.000 seguidores em todo o mundo, é acusado de ordenar a seus discípulos que espalhassem gás sarin pelo metrô de Tóquio, na manhã de 20 de março de 1995. O ataque tinha como alvo estações de metrô próximas a prédios do governo central do Japão. Doze pessoas morreram e mais de 5.000 foram afetadas pelos efeitos da substância. Membros do culto testemunharam que o ataque tinha como objetivo derrubar o governo, disseminar o caos e precipitar o Juízo Final. Asahara, que negou as acusações e alternou momentos de palavras incoerentes e silêncio durante a maior parte do julgamento, também é acusado de ordenar uma série de outros crimes, entre eles assassinatos, assaltos e seqüestros. A defesa baseia sua argumentação no fato de os crimes terem sido cometidos pelos seguidores de Asahara e negam o envolvimento de seu cliente.