Pedido de desculpas do IRA provoca reações extremadas O surpreendente pedido de desculpas do Exército Republicano Irlandês (IRA) pela morte de 650 civis despertou nesta quarta-feira reações extremadas na Irlanda do Norte, onde alguns saudaram a atitude dos militantes como um gesto histórico de conciliação, enquanto para outros foi apenas uma manobra diversionista para prosseguir com a violência. As suspeitas cresceram com o último ataque nesta quarta-feira a dois oficiais da polícia que por pouco escaparam de uma granada contra eles lançada quando transitavam de automóvel. A polícia responsabilizou pelo ato os dissidentes do IRA, que se opõem ao acordo de cessar-fogo assinado em 1997, mas alguns políticos protestantes insistem em que se trata de uma ação do próprio IRA. O secretário do gabinete britânico para a Irlanda do Norte, John Reid, saudou o "forte e sem precedentes pedido de desculpas", mas destacou que a conduta futura do IRA é que construirá "o verdadeiro teste" sobre as intenções do grupo.