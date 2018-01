Pedido de extradição de libanesa confirmado O embaixador do Brasil no Líbano, Eduardo de Seixas, foi recebido nesta quarta-feira em Beirute pelo ministro das Relações Exteriores libanês, Fawzi Salloukh, que confirmou o pedido de extradição da libanesa presa no Brasil, Rana Koleilat. Desde a última segunda-feira, conforme revelou o Estado, o governo de Beirute já indicou ao Brasil que quer a extradição da suspeita de envolvimento na morte do ex-primeiro-ministro Rafik Hariri. Nesta quarta-feira, a embaixada do Líbano somente complementaria o pedido, encaminhando a documentação oficial ao governo brasileiro e solicitando a extradição. Para o embaixador Eduardo de Seixas, a falta de um acordo de extradição não será um obstáculo para o envio da suspeita.