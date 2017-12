Pedido processo contra civis que atuavam em Abu Ghraib Advogados defensores dos direitos humanos pediram a abertura de um processo criminal contra civis contratados pelo governo dos EUA para atuar na prisão iraquiana de Abu Ghraib. A ação alega que esses civis conspiraram para matar, torturar e estuprar prisioneiros durante interrogatórios, a fim de aumentar os pagamentos recebidos dos militares. Algumas das novas alegações de abusos cometidos na prisão, administrada pelos EUA, citam os crimes mais cruéis já ligados ao escândalo de Abu Ghraib. Uma pessoa, identificada apenas como Rachid, disse que sofreu choque elétrico na língua e que as unhas de seus pés foram arrancadas. Outra vítima, identificada como Ahmed, disse ter sido forçada a assistir enquanto o pai era torturado até a morte. A ação busca indenização para as vítimas e a proibição de contratos futuros entre o governo e as empresas Titan Corp. e CACI International Inc., cujos funcionários atuaram como interrogadores e tradutores na prisão. O porta-voz da Titan considera a ação ?frívola?, e diz que nenhum de seus funcionários foi acusado pelo governo.