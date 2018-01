Pedidos de asilo de iraquianos aumentaram 76% em 2006 A Agência para Refugiados das Nações Unidas (UNHCR) afirmou nesta sexta-feira, 23, que o número de iraquianos procurando asilo em países industrializados aumentou 76% no ano passado. De acordo com a UNHCR, os pedidos de asilo por iraquianos passaram de 12,5 mil, em 2005, para 22 mil, em 2006. Com isso, os iraquianos se tornaram o povo que mais pede asilo no mundo, fato que não acontecia desde 2002. Em 2005, a lista de países com mais pedidos era liderada por Sérvia e Montenegro e Rússia. O aumento de pedidos iraquiano contrasta com o número geral, que está em queda no mundo. Em 2006, 300 mil pessoas pediram asilo em países industrializados, uma queda de 10% em relação ao ano anterior. ´Restrições´ "A queda no número de pedidos gerais por aplicação pode ser atribuída à melhoria das condições em alguns dos principais países de origem dos que pedem asilo, mas também à introdução de políticas restritivas em muitos países industrializados que, em alguns casos, estão desencorajando as pessoas que pedem asilo a fazerem o pedido", afirmou o porta-voz da UNHCR, Ron Redmond. Mesmo com o crescimento de 76%, o número de pedidos iraquianos está muito abaixo do pico registrado em 2002, um ano antes da invasão do Iraque por forças lideradas pelos Estados Unidos. Na ocasião, cerca de 50 mil iraquianos pediram asilo. A Suécia foi o destino preferido dos iraquianos em 2006, seguido da Holanda, Alemanha e Grécia. Estados Unidos, França e Grã-Bretanha foram os países mais procurados por pessoas que pedem asilo no mundo. De acordo com a ONU, 22 milhões de iraquianos já deixaram o país no total. A maioria vive em condições difíceis na Síria e Jordânia. A agência da ONU convocou uma conferência ministerial internacional em Genebra, na Suíça, nos dias 17 e 18 de abril, para discutir a questão dos iraquianos.