Pedidos de auxílio-desemprego já são 447 mil nos EUA O número de pedidos de auxílio-desemprego feitos na semana até 29 de dezembro subiu para 447 mil, segundo o Departamento do Trabalho dos EUA, 36 mil a mais que na semana anterior ao Natal. O aumento nos pedidos de auxílio-desemprego foi maior do que o esperado. A previsão média de cinco economistas consultados pela pesquisa da Dow Jones/CNBC era de um aumento de 6 mil pedidos. A taxa de desemprego para trabalhadores com seguro-desemprego permaneceu em 2,9%, enquanto o número total de trabalhadores com os benefícios subiu em 42 mil, para 3,715 milhões.