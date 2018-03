Pedidos de auxílio-desemprego sobem nos EUA O número de pedidos de auxílio-desemprego cresceu abaixo do esperado nos EUA na semana que se encerrou no dia 28 de dezembro. Houve 13 mil novos pedidos naquela semana, elevando-os a 402 mil, informou o Departamento de Trabalho. As previsões apontavam para 17 mil novos pedidos. Em quatro semanas, houve um crescimento de 11.250 pedidos, para 418.750, maior nível em 13 semanas. O número de desempregados que solicitam o benefício há mais de uma semana caiu 56 mil, para 3,418 milhões, na semana concluída em 21 de dezembro. A taxa de desemprego para aqueles que recebem o auxílio-desemprego permaneceu estável, em 2,7%.