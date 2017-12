Pedidos de concordata nos EUA batem recorde em 2001 O American Bankruptcy Institute anunciou que foram feitos 1.492.129 pedidos de concordata de pessoas físicas e de empresas nos EUA em 2001, o que representa um crescimento de 19% em relação ao número registrado no ano anterior. O número de pedidos feitos em 2001 supera o recorde histórico anterior, de 1.442.549 pedidos, estabelecido em 1998. Segundo o ABI, 1.054.975 indivíduos pediram concordata em 2001 pelo Capítulo 7 do Código de Falências norte-americano - concordatas pelo Capítulo 7 permitem que os requerentes vendam alguns ativos para pagar dívidas, mantendo outros ativos fora do alcance dos credores; isso representa um aumento de 23% em relação ao ano anterior. O número de pedidos de concordata por pessoas físicas pelo Capítulo 13 - que permite aos devedores pagarem suas dívidas em três a cinco anos - alcançou 425.292 no ano passado, com um crescimento de 11% em relação ao ano 2000. O número de empresas que pediram concordata pelo Capítulo 11 - que lhes permite continuar a operar enquanto preparam um plano de pagamento - alcançou 11.424, com um crescimento de 16% em relação ao ano anterior. As informações são da Dow Jones.