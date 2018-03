Pedro Carmona é preso, anuncia Rádio Caracol A rádio colombiana Caracol, transmitindo do interior do Palácio Miraflores, sede do governo da Venezuela, informou que o presidente de fato Pedro Carmona foi preso. O vice-presidente constitucional da Venezuela, Diosdado Cabello, em entrevista à CNN afirmou que se encontrava no palácio para assumir o governo até o retorno do presidente eleito, Hugo Chávez. Enquanto o jornalista da Caracol dava a notícia, gritos de alegria e risadas eram escutados ao fundo. Carmona estaria detido no Ministério da Defesa, segundo fontes citadas pela rádio. Para saber mais sobre a Venezuela e os recentes acontecimentos que desencadearam a crise política no país acesse o especial Grandes Acontecimentos Internacionais: Venezuela