Pegadas encontradas no Himalaia alimentam mistério sobre Yeti Um programa de TV dos EUA que investigou a existência do lendário Yeti no Nepal encontrou pegadas semelhantes às que pertenceriam a esse abominável homem das neves, afirmou a atração na sexta-feira. A equipe de nove pessoas do Destination Truth, armada com câmeras de infravermelho, passou uma semana na gelada região de Khumbu, onde está o monte Everest, e encontrou as pegadas às margens do rio Manju, a uma altura de 2.850 metros. Uma das três pegadas descobertas na quarta-feira possui cerca de 30 centímetros de comprimento, semelhante portanto em tamanho e aparência aos desenhos da mística criatura simiesca que viveria dentro de cavernas dessa região nevada, disse o programa. "Elas são muito semelhantes (às de um abominável homem das neves)", afirmou à Reuters, em Katmandu, Josh Gates, apresentador da atração semanal que mostra viagens de aventura. Gates tinha acabado de regressar do Everest. "Não acho que isso seja a pegada de um urso. Isso é algo meio misterioso para nós", afirmou o apresentador, 30, que é também arqueólogo amador. Lendas narradas por carregadores e guias do povo sherpa sobre criaturas selvagens e peludas existentes no Himalaia chamam as atenções dos estrangeiros que se dispõem a escalar o Everest desde a década de 1920. Várias equipes realizaram expedições em busca de criaturas do tipo e algumas já afirmaram ter encontrado pegadas suspeitas. Mas nenhuma delas conseguiu ver realmente o homem de gelo e muito menos provar cientificamente a existência do Yeti. Segundo Gates, as pegadas achadas em uma porção de terreno arenoso, que podem ser enviadas para os EUA a fim de serem analisadas, eram "relativamente recentes, tendo sido deixadas cerca de 24 horas antes de serem encontradas". "Essa pegada é tão nítida, tão boa que eu fiquei bastante intrigado", disse Gates, ao lado de membros de sua equipe, antes de acrescentar que a descoberta alimentaria a realização de novas investigações sobre o Yeti. O Destination Truth apresenta algumas das famosas criaturas lendárias e alguns dos fenômenos misteriosos da Terra. Certos sherpas que moram na região acreditam haver no Himalaia vários seres estranhos e vêem no Yeti um protetor. Outros afirmam que a criatura é maligna. "Há algum tipo de criatura misteriosa que vive no Himalaia", afirmou Ang Tshering Sherpa, chefe da Associação de Montanhismo Nepal, em Katmandu, que veio da região de Khumbu, onde se localiza o Everest.