Pela 1ª vez, Costa Rica elege mulher para presidência

O candidato de centro-esquerda Ottón Solís ficou com 24% dos votos. O advogado de centro-direita, Otto Guevara, obteve 21%. "Com todo o respeito, nós aceitamos a realidade", afirmou Solís, que perdeu por estreita margem a disputa presidencial de 2006 para o atual presidente, Oscar Arias. Guevara parabenizou "nossa presidente Laura Chinchilla", pouco depois.

A oposição criticou a candidata na campanha, afirmando que ela não tem voz própria, mas apenas seguirá as receitas de Arias. O programa de Laura propõe manter as políticas da administração atual, promovendo o livre-comércio e melhorando os laços empresariais internacionais.

Graduada pela Universidade Georgetown, Laura foi vice-presidente do governo Arias e é conservadora em temas como o aborto. O Partido da Libertação Nacional (PLN) - que domina a política costa-riquenha há seis décadas e melhorou sua representação no Legislativo - apostou na experiência dela como ministra da Segurança Pública e da Justiça para ganhar votos, em um ambiente em que a criminalidade preocupa cada vez mais.

A votação foi calma, na democracia mais antiga da América Latina, um país que não tem Exército. A abstenção ficou em 33,43%, segundo resultados iniciais. Além da presidente, foram escolhidos dois vice-presidentes, 57 parlamentares e líderes municipais.

Promessas

Para se eleger, Laura foi auxiliada pela passagem relativamente calma da Costa Rica pela crise econômica global. Além disso, contava com o apoio de poderosos setores econômicos próximos de Arias. Mãe de um adolescente, Laura prometeu melhorar as oportunidades para estudantes pobres, expandir as pensões para a população de baixa renda e abrir creches para auxiliar as mães que trabalham. Ela é a quinta mulher na América Latina a chegar à presidência, após exemplos ocorridos no Chile, na Argentina, no Panamá e na Nicarágua. As informações são da Dow Jones.