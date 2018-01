Pela 1ª vez em 20 anos, Irã terá embaixador no Iraque O Irã indicou um embaixador para o Iraque pela primeira vez em mais de 20 anos, divulgou a agência oficial de notícias iraniana IRNA. Hasan Kazemi Qomi apresentou suas credenciais ao presidente iraquiano, Jalal Talabani, em Bagdá na noite de terça-feira, informou a agência. A iniciativa indica a melhoria nas relações entre Irã e Iraque, que estava no nível de agentes diplomáticos desde que os embaixadores das duas nações foram retirados pouco antes do início da guerra entre os dois países, de 1980 a 1988. "Elevar o nível de relações entre os dois países irá abrir uma nova página na história dos laços entre os dois países", teria dito Talabani a Qomi, segundo a IRNA. Talabani também disse que o Iraque quer que o Irã participe da reconstrução do país, acrescentou. Recentemente, o secretário de Defesa dos EUA, Donald Rumsfeld, acusou o Irã de infiltrar agentes com o objetivo de desestabilizar o Iraque. Num comunicado divulgado nesta quarta-feira no site presidencial de Talabani, Qomi negou que tropas iranianas entraram no Iraque. "O Iraque vive uma situação difícil hoje, e temos de estender nosso pleno apoio ao país e ao seu governo eleito" manifestou-se Qomi. "A segurança do Iraque é parte da segurança de seus vizinhos, e um Iraque instável será um refúgio para terroristas".