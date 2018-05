Pela 1ª vez, Fidel fica fora de cúpula partidária cubana

O anúncio foi realizado durante o ato de encerramento do congresso, no qual Fidel também esteve presente. Raúl Castro agradeceu a designação entre piadas e anunciou os nomes dos que o acompanharão no Comitê Central. Fidel apareceu de surpresa no congresso do PC, em Havana, sendo recebido por uma forte salva de palmas dos delegados.

Vários dos delegados choraram ao ver Fidel, enquanto este era auxiliado por um jovem para tomar seu lugar na tribuna. O ex-presidente cubano se colocou ao lado do irmão mais novo, Raúl Castro, atual comandante da ilha, durante a interpretação do hino nacional.

O líder revolucionário parecia vacilante ao apoiar-se no braço de seu ajudante. Em algumas ocasiões, deixava-se cair em seu assento. Estava vestido com um uniforme esportivo azul e camisa. As informações são da Associated Press.