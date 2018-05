Pela 1ª vez, papa responderá a perguntas de fieis na TV

Papa Bento 16 reza em Roma nesta quinta-feira, véspera de programa que gravou

ROMA - A imprensa da Itália adiantou nesta quinta-feira, 21, detalhes de um programa de TV gravado por Bento 16 no qual, pela primeira vez na história da Igreja Católica, um papa irá responder a perguntas enviadas pelos fieis.

Durante o programa "A Sua Imagem, perguntas sobre Jesus", o papa deve responder a sete perguntas, escolhidas entre cerca de 3 mil que foram enviadas a ele, via email, por fiéis de diversos países.

Segundo os responsáveis pela transmissão, não houve qualquer tipo de manipulação nas questões. "Foram perguntas espontâneas, que apenas selecionamos. Não foram construídas pela redação" , disse o apresentador, Rosário Carello ao jornal católico Avvenire.

Terremoto no Japão

Segundo alguns jornais católicos, a primeira resposta do papa será para uma menina japonesa chamada Helena. Na carta, segundo os jornais, a garota diz que sentiu muito medo do terremoto que atingiu o Japão em março passado.

"Por que crianças devem sentir medo e tanta tristeza? Peço ao papa, que fala com Deus, para me explicar." Em resposta, o pontífice teria respondido que faz a si as mesmas perguntas que ela, sem obter respostas.

"Por que é assim? Por que vocês devem sofrer tanto enquanto outros vivem na comodidade? Não temos as respostas, mas sabemos que Jesus sofreu como vocês, inocente, e que o Deus verdadeiro, que se mostra em Jesus, está a seu lado. Isso me parece muito importante, ainda que não tenhamos respostas, que a tristeza permaneça".

Bento 16 disse à menina japonesa que ora por ela e por todos no Japão. "Esteja certa, nós estamos com você, com todas as crianças japonesas que sofrem, queremos ajudá-los com a oração e com nossas ações e estejam certos de que Deus vos ajuda".

Entre as sete perguntas selecionadas, os produtores também teriam escolhido a de uma mãe italiana que deseja saber do papa "onde está a alma" de seu filho, em coma há dois anos.

Bento 16 deve responder ainda a perguntas enviadas da Costa do Marfim e do Iraque. As respostas foram gravadas pela CTV, centro televisivo do Vaticano, na semana passada, na biblioteca do Palácio Apostólico, e serão transmitidas em um programa religioso do principal canal da televisão pública italiana, Rai 1.

O programa vai ao ar às 14h15 locais (9h15 de Brasília) desta Sexta-Feira Santa. À noite, o papa vai presidir a cerimônia da Via Sacra, que revive o percurso feito por Jesus até a crucificação .

