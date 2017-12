Pela primeira vez, um comunista preside a Câmara na Índia Sommnath Chatterjee, um veterano deputado comunista, foi eleito presidente da poderosa Câmara baixa do Parlamento da Índia. É a primeira vez que um comunista preside a casa. Um persuasivo orador do Partido Comunista (Marxista) da Índia, Chatterjee foi ovacionado pelos legisladores de todos os partidos depois que a líder do Partido do Congresso, Sonia Ghandi, propôs seu nome na Lok Sabha, ou Câmara baixa. Eleito pela primeira vez para o Parlamento em 1971, Chatterjee conquistou o 10º mandato nas últimas eleições nacionais. Um renomado advogado, Chatterjee foi o único candidato ao cargo de presidente da Lok Sabha. "Em você, temos um sábio pastor para nos guiar", disse o primeiro-ministro Manmohan Sing no Parlamento. Sua candidatura foi apoiada por Atal Bihari Vajpayee, o ex-premier, agora na oposição. A eleição de Chatterjee reflete a nova situação política do país, três semanas depois da vitória do Partido do Congresso e da esquerda nas eleições legislativas sobre o Partido Bharatiya Janata, de Vajpayee.