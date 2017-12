Pela primeira vez, um urso mata turistas no Alasca O que seria mais uma tranqüila excursão para fotografar ursos teve um fim trágico: Um casal de americanos de Malibu, Califórnia, foi morto numa seção remota do Parque Nacional de Preservação Katmai, ao sul de Anchorage. O Serviço Nacional de Parques do Alasca diz que é a primeira vez que se tem notícia de que um animal desses matou alguém nos 1,88 milhão de hectares da área. Os nomes dos dois americanos ainda não foram liberados. Mas sabe-se que eles já fizeram essa excursão anteriormente. Segundo Dean Andrew, dono da empresa aérea que os transportou ? a Andrew Airways -, eles vão ao Katmai há 13 anos. Os policias do parque mataram dois ursos agressivos perto do local onde os corpos foram encontrados, ontem. Os ursos estão sendo atraídos para essa área por uma migração tardia de salmões, informou o porta-voz do parque, John Quinley.